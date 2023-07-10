بالفيديو: كتيبة العياش في جنين تعلن استهداف مستوطنة "شاكيد" بصاروخين













رام الله - دنيا الوطنأعلنت (كتيبة العياش) مساء اليوم الاثنين، عن استهداف مستوطنة (شاكيد) غرب جنين بصاروخين محليين.وأضافت الكتيبة في بيان لها أنه " في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر وكسر المعادلات مع هذا العدو الغاصب ورداً على جرائم العدو بحق أهلنا في مخيم جنين ورداً على استهداف حرائرنا، تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش وبعون الله وتوفيقه من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام (١)".وأضافت أنه "وبرغم الظروف الأمنية المعقدة والحساسة والعمل المستحيل، ورغم قلة الإمكانيات والأدوات، إلا أننا نواصل التطوير والإعداد ونواصل الليل بالنهار لنذيق هذا العدو بأس صواريخ القسام في أرض ضفة العياش".بدورها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن صاروخين أطلقا من جنين تجاه مستوطنة (شاكيد)، مبينةً أن الجيش يفحص التفاصيل.