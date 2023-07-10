شؤون فلسطينية

سلطة النقد ونقابة الصحفيين توقعان اتفاقية لتنفيذ برنامج تدريبي للصحفيين الاقتصاديين

سلطة النقد ونقابة الصحفيين توقعان اتفاقية لتنفيذ برنامج تدريبي للصحفيين الاقتصاديين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
وقعت سلطة النقد ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، بمقر سلطة النقد في مدينة رام الله، اتفاقية لتنفيذ برنامج تدريبي خاص بالصحفيين الاقتصاديين.

وجرى توقيع الاتفاقية بين محافظ سلطة النقد فراس محلم، ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، بحضور منسق شبكة الصحفيين الاقتصاديين أيهم أبو غوش.

وبموجب الاتفاقية، سيشارك حوالي 40 صحفياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، في برنامج تدريبي يتناول العديد من المواضيع المالية والمصرفية، ويكون من مخرجاته إعداد مواد صحفية اقتصادية متخصصة وبخاصة في المجال المصرفي، تكون مؤهلة للمنافسة على جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2023.

وأكد ملحم أهمية الإعلام والصحفيين في توعية الجمهور بالشأن الاقتصادي وشرح وتحليل البيانات المالية والمصرفية، ما يتطلب بالضرورة تطوير قدرات الصحفيين ومهاراتهم وتعزيز دور الإعلام الاقتصادي وخاصة في الموضوعات الحديثة والحيوية مثل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن سلطة النقد تولي البرامج التدريبية الخاصة بالصحفيين أهمية كبيرة، لأن كثيراً من التعليمات والقرارات بحاجة أن تقدم للمواطنين بطريقة موضوعية ومبسطة، وهو ما يسهم في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، وتحقيق ودعم عملية التنمية الشاملة.

من جانبه، أشار أبو بكر إلى أن الصحافة الاقتصادية تعدّ أحد القطاعات التي يجب العمل على تطويرها، كونها تهم حياة كل مواطن باعتبار أن الاقتصاد يمس عصب حياتنا.

وأوضح أبو بكر أن هذا البرنامج سيركز في تدريباته على رفع كفاءة الصحفيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في جانب الصحافة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع المالية والمصرفية، مثمناً الجهود التي تبذلها شبكة الصحفيين الاقتصاديين للتعاون مع مؤسسات اقتصادية وطنية من أجل تطوير وتنمية قدرات ومهارات الصحفيين العاملين في ميدان الصحافة الاقتصادية.

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