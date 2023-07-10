حركة المقاومة الشعبية تنعى الشهيد الفارس بلال قدح



ودعت إلى "إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية لكي تقوم بتلقين العدو الدروس المناسبة لردعه عن بطشه ضد أهلنا في الضفة والقدس المحتلة".





رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين الشهيد بلال إبراهيم قدح (33 عامًا) الذي استُشهد برصاص قوّات الاحتلال ظهر اليوم الاثنين في رام الله قربَ قرية دير نظام أثناء محاولته تنفيذ عملية.وأكدت خلال بيان صحفي أن ارتقاء أي شاب سيزيد من إصرار أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده على الاستمرار بنهج المقاومة حتى دحر الاحتلال عن الأراضي مهما بلغت شدة القمع التي تمارسها قوات الاحتلال.