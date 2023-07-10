شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد بلال قدح وتدعو لاستهداف الاحتلال في كل مكان

حماس تنعى الشهيد بلال قدح وتدعو لاستهداف الاحتلال في كل مكان
الشهيد بلال قدح
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشهيد بلال إبراهيم حسني قدح (33 عامًا)، الذي استشهد إثر إصابته بنيران قوات الاحتلال قبل ظهر اليوم الاثنين، أثناء محاولته تنفيذ عملية قرب قرية دير نظام غرب رام الله.

وقالت الحركة في بيان لها:" إننا إذا نعزي ذوي الشهيد البطل ومحبيه، لنشد على أيدي أبناء شعبنا لمواصلة استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين في كل المناطق، واستخدام كل الأدوات الممكنة لصد اقتحامات العدو والرد على عدوانه، والثأر لدماء الشهداء، والانتصار للمسجد الأقصى في وجه مخططات المستوطنين الخبيثة".

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