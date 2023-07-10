شؤون فلسطينية

حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تدين استقبال منتخب فيفا الإسرائيلي

حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تدين استقبال منتخب فيفا الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع بأشد العبارات "استقبال "المملكة العربية السعودية" للفريق "الإسرائيلي" الذي يحمل جوازات سفر "إسرائيلية" عبر دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة الرياضات الإلكترونية".

واعتبرت الحملة أن "هذه الخطوة تمثل غطاءً لاستمرار الاحتلال وجرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني".

وأشارت الحملة إلى أن "استقبال الفريق الصهيوني على أراضي المملكة السعودية يخيب آمال وتطلعات الأمة عامةً، والشعب الفلسطيني خاصة؛ لدور المملكة الأصيل في رفع الظلم الواقع على الفلسطيني وإزالة الاحتلال عن أراضيه".

واعتبرت الحملة أن "استقبال المملكة للفريق الصهيوني يضفي شرعية على الاحتلال، ويؤخر حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة بحسب القوانين والمواثيق الدولية التي تلتزم بها المملكة".

ودعت الحملة المملكة العربية السعودية، للثبات على موقفها الداعي لحماية الحق الفلسطيني، المتمثل بتقرير مصيره،
واستعادة حقوقه السليبة.

أخبار ذات صلة

حماس تنعى الشهيد بلال قدح وتدعو لاستهداف الاحتلال في كل مكان

حماس تنعى الشهيد بلال قدح وتدعو لاستهداف الاحتلال في كل مكان

الاتحاد الأوروبي يزور ائتلاف أمان بمشاركة ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية

الاتحاد الأوروبي يزور ائتلاف أمان بمشاركة ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية

نادي الأسير: تفاقم معاناة أسرى سجن النقب بسبب الاكتظاظ

نادي الأسير: تفاقم معاناة أسرى سجن النقب بسبب الاكتظاظ

حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تدين استقبال منتخب فيفا الإسرائيلي

حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تدين استقبال منتخب فيفا الإسرائيلي

حماس تنعى الشهيد بلال قدح

حماس تنعى الشهيد بلال قدح

الإحصاء: 14.5 مليون فلسطيني يعيشون في فلسطين التاريخية والشتات

الإحصاء: 14.5 مليون فلسطيني يعيشون في فلسطين التاريخية والشتات

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يُدين تجديد محكمة الاحتلال منع الصحفية مجدولين حسونة من السفر

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يُدين تجديد محكمة الاحتلال منع الصحفية مجدولين حسونة من السفر

بالأسماء.. كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

بالأسماء.. كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يزور ائتلاف أمان بمشاركة ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية

الاتحاد الأوروبي يزور ائتلاف أمان بمشاركة ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية

حماس تنعى الشهيد بلال قدح

حماس تنعى الشهيد بلال قدح

الإحصاء: 14.5 مليون فلسطيني يعيشون في فلسطين التاريخية والشتات

الإحصاء: 14.5 مليون فلسطيني يعيشون في فلسطين التاريخية والشتات

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يُدين تجديد محكمة الاحتلال منع الصحفية مجدولين حسونة من السفر

منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يُدين تجديد محكمة الاحتلال منع الصحفية مجدولين حسونة من السفر

شاهر سعد يتفقد مخيم جنين بعد المعركة

شاهر سعد يتفقد مخيم جنين بعد المعركة

جامعة النجاح الوطنية تعقد امتحان الكفاءة العالمي للغة العربية للناطقين بغيرها في اليونان

جامعة النجاح الوطنية تعقد امتحان الكفاءة العالمي للغة العربية للناطقين بغيرها في اليونان

غزة: الدعليس يُثمن جهود صندوق دعم الشباب الفلسطيني

غزة: الدعليس يُثمن جهود صندوق دعم الشباب الفلسطيني

هيئة الأسرى: عزل نفحة تجاوز سجن غوانتانامو سوءاً

هيئة الأسرى: عزل نفحة تجاوز سجن غوانتانامو سوءاً

منوعات

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

رامي صبري يرد على تصريحات عمرو مصطفى الأخيرة

بالصور.. رزان مغربي ونجلها يلتقيان عمرو دياب في الساحل الشمالي

بالصور.. رزان مغربي ونجلها يلتقيان عمرو دياب في الساحل الشمالي

شاهد.. الظهور الأول لابن قصي خولي بشكل واضح

شاهد.. الظهور الأول لابن قصي خولي بشكل واضح

الموت يفجع الفنان مصطفى قمر

الموت يفجع الفنان مصطفى قمر

شاهد.. شيرين عبد الوهاب بأحضان زوجها في الساحل الشمالي

شاهد.. شيرين عبد الوهاب بأحضان زوجها في الساحل الشمالي

عمرو دياب يتصدر محركات البحث بعد &quot;قولي اسمي&quot;

عمرو دياب يتصدر محركات البحث بعد "قولي اسمي"

أحمد سعد يشوّق الجمهور لأعماله الجديدة

أحمد سعد يشوّق الجمهور لأعماله الجديدة

فيلم إنشالله ولد يُبهر الحضور في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك

فيلم إنشالله ولد يُبهر الحضور في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك

بالفيديو.. فيفي عبده تتعرض لأزمة صحية خطيرة

بالفيديو.. فيفي عبده تتعرض لأزمة صحية خطيرة

من داخل الجيم.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

من داخل الجيم.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

عربي

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل

وزير الخارجية السعودي يتلقّى رسالة خطية من نظيره الروسي

وزير الخارجية السعودي يتلقّى رسالة خطية من نظيره الروسي

الإعلان عن خامس مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل

الإعلان عن خامس مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل

العاهل المغربي يوجه رسالة لعلماء الدين بضرورة مشاركة النساء في الفتوى

العاهل المغربي يوجه رسالة لعلماء الدين بضرورة مشاركة النساء في الفتوى