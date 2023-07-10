هيئة البث الإسرائيلية: موجة حر شديدة وطويلة لمدة أسبوع تبدأ غداً

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن موجة حر طويلة ستجتاح إسرائيل اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، تصل إلى 46 درجة في بعض المدن بما في ذلك مدينة بيسان.وستبلغ درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة اعتبارًا من يوم غد، وستبلغ ذروتها الخميس من الأسبوع الجاري ومن المتوقع أن تستغرق هذه الموجة لمدة أسبوع تقريبًا.وستكون درجات الحرارة أعلى من 30 درجة في جميع المناطق، وأكثر من 40 درجة في الجنوب والشرق. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة على الساحل يوم الخميس، لكن الرطوبة ستكون عالية جدًا.وفي مدينة "بيت شآن" يتوقع أن تكون درجة الحرارة اعلى من 42 درجة ولمدة خمسة أيام متتالية على الأقل، مع ذروة متوقعة الخميس عندما تبلغ 46 درجة. وفي طبريا 44 درجة وفي ايلات 43 والقدس 36 .