حماس تنعى الشهيد بلال قدح
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين الشاب بلال قدح (33 عامًا)، الذي استشهد بنيران قوات الاحتلال قبل ظهر اليوم الإثنين، أثناء محاولته تنفيذ عملية قرب قرية دير نظام غرب رام الله.
وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد البطل ومحبيه، لنشد على أيدي أبناء شعبنا لمواصلة استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين في كل المناطق، واستخدام كل الأدوات الممكنة لصد اقتحامات العدو والرد على عدوانه، والثأر لدماء الشهداء، والانتصار للمسجد الأقصى في وجه مخططات المستوطنين الخبيثة".
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.
وأوضحت الوزارة في بيان، مقتضب، أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال ابراهيم قدح (33 عاما) برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية.
ووفق زعم إذاعة جيش الاحتلال، فإن "قوات الجيش قامت بإطلاق النار نحو فلسطيني حاول زرع عبوة ناسفة بالقرب من مستوطنة نفيه تسوف".
التعليقات