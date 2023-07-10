حماس تنعى الشهيد بلال قدح

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله.





وأوضحت الوزارة في بيان، مقتضب، أنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد الشاب بلال ابراهيم قدح (33 عاما) برصاص جنود الاحتلال المتمركزين عند الحاجز المقام على المدخل الجنوبي للقرية.



