دولي

إغلاق مدارس العاصمة.. مصرع 15 شخصاً في فيضانات تضرب الهند

إغلاق مدارس العاصمة.. مصرع 15 شخصاً في فيضانات تضرب الهند
السلطات تقرر إغلاق مدارس العاصمة بعد فيضانات أدت لمقتل 15 شخصاً
رام الله - دنيا الوطن
لقي 15 شخصاً مصرعهم، إثر هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في انزلاقات أرضية وسيول في شمال الهند.

وتركت الأمطار الغزيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أجزاء من نيودلهي تفيض بالمياه التي غمرت الطرق، بينما تقطعت السبل بالسكان، الأمر الذي جعل السلطات تصدر قراراً بإغلاق المدارس في العاصمة نيودلهي، وفق موقع (سكاي نيوز) عربية.

وكانت ولايات التلال الشمالية الأكثر تضررا، حيث توفي 10 أشخاص جراء فيضانات وانزلاقات أرضية في ولايتي هيماشال براديش وأوتاراخاند.

يشار إلى أن الهند تشهد بانتظام فيضانات شديدة خلال موسم الرياح الموسمية، الذي يمتد بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر ويتسبب في معظم الأمطار السنوية في جنوب آسيا.

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