الإحصاء: 14.5 مليون فلسطيني يعيشون في فلسطين التاريخية والشتات

رام الله - دنيا الوطناستعرض الجهاز المركزي للإحصاء أوضاع السكان في فلسطين لمناسبة اليوم العالمي للسكان، لافتا الى أنه بناء على التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز، هناك حوالي 14.5 مليون فلسطيني في العالم منتصف عام 2023.وأوضح الإحصاء في التقرير الذي صدر عنه، اليوم الإثنين، أن 5.48 مليون فلسطيني يعيشون في دولة فلسطين، منهم 2.78 مليون ذكر و2.70 مليون أنثى، إضافة إلى 1.7 في أراضي الـ48، و6.5 مليون في الدول العربية، و0.8 مليون في الدول الأجنبية.وبلغ عدد سكان الضفة الغربية حوالي 3.25 مليون نسمة، منهم 1.65 مليون ذكر و1.60 مليون أنثى، بينما قُدّر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 2.23 مليون نسمة، منهم 1.13 مليون ذكر و1.10 مليون أنثى.المجتمع الفلسطيني فتي وأكثر من ثلث سكانه دون 15 عاماولفت الإحصاء إلى أن نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14 سنة) تقدر بـ37% من مجمل السكان فـي فلسطين في منتصف عام 2023، بـواقع 35% في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) 4% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.وبحسب التقرير، فإن 12% من الأسر الفلسطينية ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية، و11% في قطاع غزة.مزيد من الانخفاض في متوسط حجم الأسرةوتشير التقديرات إلى انخفاض متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، إذ انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 فرد عام 2022 مقارنة بـ5.8 فرد عام 2007، من جانب آخر، انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.7 فرد عام 2022 مقارنة بـ5.5 فرد عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 فرد في عام 2022 مقارنة مع بـ6.5 في عام 2007.بلغ معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين 2.2%، وتفاوت هذا المعدل بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.1%، في حين بلغت بين الإناث 3.3%، وأشارت البيانات للعام الدراسي 2022/2021 إلى أن معدل المشاركة في التعليم النظامي (قبل سنة واحدة من سن الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي) في فلسطين بلغ ما يقارب 73%، بواقع 68% للذكور، و78% للإناث. فيما تتفوق الإناث على الذكور في معدلات إتمام المرحلة الثانوية الدنيا والعليا إذ بلغت هذه النسب 97%، و78% على التوالي، في حين بلغت النسب بين الذكور 90% و53% على التوالي.وأوضح الإحصاء أن نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بلغت 62% من مجموع الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2022، منهن حوالي 10% ملتحقات بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.حصول المرأة على عمل لائق وضمان مشاركتهاوأشار الإحصاء إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة لعام 2022 مقارنة بعام 2021، إذ بلغت حوالي 19% من مجمل النساء في سن العمل في عام 2022 بعد أن كانت 17% في عام 2021. مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 71% و69% للعامين 2021 و2022 على التوالي.بالمقابل، بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة حوالي 40% مقابل 20% بين الرجال لعام 2022. في حين بلغ معدل البطالة 48% بين الشباب (19-29 سنة) من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 61% للإناث مقابل 34% للذكور.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن 40% من العاملين المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضَون أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى للأجر البالغ (1,880 شيقلا)، إذ بلغت النسبة نحو 38% للرجال، مقابل 50% للنساء، وما يقارب 40% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يعملن دون عقد عمل، و44% يحصلن على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، بالمقابل، هناك 46% من المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وذلك لعام 2022.وبحسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر شباط 2023، فقد بلغت مساهمة النساء في القطاع المدني حوالي 48% من مجموع الموظفين، وتبرز الفجوة في نسبة الحاصلات على درجة مدير عام فأعلى التي بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال.وأفاد الإحصاء بأن نسبة النساء اللواتي تم انتخابهنَ وتعينهنَ في الانتخابات المحلية 2021/2022 بلغت نحو 21% مقابل 79% للرجال، ولا تزال مشاركة النساء في مواقع صنع القرار محدودة ومتواضعة مقارنة بالرجال، إذ أظهرت البيانات لعام 2021 أن نسبة النساء من أعضاء المجلس المركزي تشكل حوالي 23%، و19% من أعضاء المجلس الوطني، و12% من أعضاء مجلس الوزراء هنَ نساء، كما أن هناك امرأة واحدة تشغل منصب محافظ من أصل 15 محافظا، 1% من رؤساء الهيئات المحلية في فلسطين هنَ من النساء، أما عن إدارة مجلس الغرف التجارية والصناعية والزراعية، فقد بلغت 1% فقط من الإناث، وحوالي 19% من القضاء إناث، وبلغت نسبة الإناث أعضاء النيابة 18%.92 % من الأسر لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنتأفادت حوالي 92% من الأسر في فلسطين عام 2022، بأن لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في البيت، بواقع 93% في الضفة الغربية، و92% في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين استخدموا الإنترنت من أي مكان 89% في فلسطين، بواقع 92% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة، في حين كانت النسبة 89% بين الذكور و88% بين الإناث.كما أظهرت نتائج الإحصاء أن حوالي 79% من الأفراد )10 سنوات فأكثر) في فلسطين يمتلكون هاتفا نقالا، بواقع 86% في الضفة الغربية و69% في قطاع غزة، مع فجوة واضحة في امتلاك الهاتف النقال بين الذكور والإناث، إذ بلغت النسبة 83% للذكور و76% للإناث في عام 2022.ولفت الإحصاء إلى أن نسبة الأفراد 10 سنوات فأكثر الذين يمتلكون هاتفا ذكيا نحو 73% في فلسطين، بواقع 83% في الضفة الغربية و58% في قطاع غزة، في حين كانت النسبة 74% بين الذكور و72% بين الإناث في عام 2022.في سياق متصل، أشارت بيانات تقرير الواقع الرقمي في فلسطين لشركة "آيبوك" لعام 2022 إلى أن نسبة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بلغت حوالي 66%، وكانت نسب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حسب الجنس موزعة بواقع 51% للذكور مقابل 49% للإناث.10 % من النساء تعرضن لأحد أشكال العنف الإلكترونيوأوضح الإحصاء أن حوالي 10% من النساء المتزوجات حاليا أو اللواتي سبق لهن الزواج (15-64 عاما) في فلسطين تعرّضن لأحد أشكال العنف الإلكتروني على الأقل عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرضت نحو 8% من النساء للعنف من خلال الاتصالات (أي تهديد أو ابتزاز أو تحرش أشخاص أو جهات مختلفة عبر المكالمات أو الرسائل).