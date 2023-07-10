شاهر سعد يتفقد مخيم جنين بعد المعركة





رام الله - دنيا الوطنتفقد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد برفقة وفد نقابي من المحافظات الشمالية أحوال مخيم جنين بعد العدوان الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذي أسفر عن استشهاد 13 مواطناً، واصابة ما يزيد عن ألفي مواطن جراء القصف الجوي، والاجتياح العسكريالذي استهدف المخيم ليومين.وأوضح سعد أن رؤية المخيم على أرض الواقع تبث الآلام الحقيقية في القلوب، لما شاهدته العيون من حجم الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال بالبنية التحتية، الأمر الذي اخترق كل معايير حقوق الإنسان، واقتحم خصوصية البيوت نتيجة التحفيرالواضح لجدران المنازل بصدد وضع قناصة تستهدف الفلسطينيين المارين.وشدد سعد أن تهجير الناس واجبارهم على النزوح من بيوتهم في مخيم جنين يعتبر بمثابة نكبة ثانية كالتي تعرض لها مخيمات اللجوء الفلسطينيين في الوطن والشتات عام (1948).وحيا سعد أبناء وعائلات مخيم جنين الصامدين على أرضهم في مواجهة هذا الاحتلال الذي قتل (202) فلسطيني منذ بداية عام 2023، مخترقا لكل معايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الموقعة.وخلال زيارته لمخيم جنين عزا شاهر سعد، أهالي الشهداء في بيوت الأجر أعضاء الأمانة العامة محمود حواشين، وسفيان استيتي، وعبد الكريم اللفداوي، وعائشة حموضة مسؤول دائرة المرأة، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، وأمناء سر الفروعبالمحافظات الشمالية.