شؤون فلسطينية

اشتية: نرفض أيّ ابتزاز أو شروط لعودة أموالنا المحتجزة لدى إسرائيل

اشتية: نرفض أيّ ابتزاز أو شروط لعودة أموالنا المحتجزة لدى إسرائيل
جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا ويجب على إسرائيل تحويلها لنا دون ابتزاز أو شروط"، مشددًا على أن "الشعب الفلسطيني يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور ويرفض هذا الابتزاز".

وتابع اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزرء الفسطيني، بمدينة رام الله أن "الحكومة الإسرائيلية أمس، طلعت علينا بقرارات متعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبادعاءات أنها تريد تقديم "تسهيلات للسلطة".

وأكمل "باسم مجلس الوزراء نقول إن المطلوب من إسرائيل هو وقف العدوان على شعبنا، ووقف القتل والاستيطان، ووقف قرصنة أموالنا".

وأضاف "يتابع الرئيس عباس معنا يومياً عمل اللجان المشكلة لمعالجة آثار العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين والمدينة، هذه اللجان تعمل على مدار الساعة، وقد وجدنا دمارا كبيرا في الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والمباني الخاصة والعامة، وغيره".

وشدد على أنه "منذ الساعات الأولى لانتهاء العدوان عملت الطواقم الفنية على إعادة الحياة لمخيم جنين، حيث قامت آليات الأشغال العامة بإعادة فتح الطرقات وإزالة الأنقاض وتأمين المساكن للمتضررين".

وأكمل "تقوم طواقم وزارتي الحكم المحلي والاتصالات وسلطة الطاقة، بإعادة ربط شبكات الكهرباء التي أعيدت للمخيم ويجري العمل على إعادة شبكتي المياه والاتصالات، حيث يجري تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج إلى حين انتهاء العمل".

ولفت اشتية إلى أن "بعض الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية تبرعات لصالح إعادة إعمار مخيم جنين والمدينة، نشكرهم جميعا ونخص بالذكر: الجزائر الشقيقة التي تبرعت بمبلغ 30 مليون دولار، ودولة الإمارات على تبرعها بـ 15 مليون دولار عبر وكالة الغوث (أونروا)، وكذلك 150 ألف دولار من تركيا و200 ألف دولار من مؤسسة أنيرا، كلاهما موجه لوزارة الصحة لتوفير مستلزمات طبية.

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