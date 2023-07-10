دولي

خلال مكالمة مع بايدن.. أردوغان: تركيا تتصرف بصدق بشأن عضويتها بالاتحاد الأوروبي

خلال مكالمة مع بايدن.. أردوغان: تركيا تتصرف بصدق بشأن عضويتها بالاتحاد الأوروبي
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن أنقرة تتصرف بصدق فيما يخص عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فقد أكد أردوغان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، رغبة بلاده في إحياء عملية الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وقال أردوغان في المكالمة الهاتفية: "نريد من الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي وقيادات الاتحاد إعطاء رسالة واضحة وقوية حول دعم عضوية تركيا خلال قمة الناتو المقبلة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأضاف البيان أن أردوغان وبايدن تناولا أيضا، وضع أوكرانيا بالنسبة للناتو وعضوية السويد في الحلف وملف شراء تركيا مقاتلات "إف 16".

وأكد أردوغان أنه ليس من الصحيح ربط طلب تركيا مقاتلات "F-16" بعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

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