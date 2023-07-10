وفاة حاجّة من قطاع غزة بالمدينة المنورة قبل عودتها بساعات

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، حاتم البكري، مساء الأحد عن وفاة الحاجة هنية حجاج (٦١) عام من قطاع غزة في المدينة المنورة بعد أدائها مناسك الحج.وأوضح وزير الأوقاف البكري أن الفقيدة حجاج كانت تعاني من مرض السرطان.وبيّن البكري أن بعثة الحج الفلسطينية قامت باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المدني فجر غد الاثنين من قبل مئات آلاف الحجاج والزوار في الحرم المدني.وأعلن البكري عن تعازيه وتعازي بعثة الحج الفلسطينية لعائلة الفقيدة في الوطن داعياً الله أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.