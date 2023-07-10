هيئة الأسرى: عزل نفحة تجاوز سجن غوانتانامو سوءاً





ووفق المحامي فإن الأسير عرار قال إن قسم العزل يفتقر إلى كل مقومات الحياة حيث وصفه الأسير أنه أسوأ من سجن غوانتانامو والأكل سيء جداً، وفي حال الصراخ أو التطبيل على الباب يقومون بإخراج الأسير إلى غرف ويبقوه مكبل الأيدي والأرجل 24 ساعة.



وتابع الأسير عرار بأن الأسرى يتعرضون للضرب والاعتداء على أقل الأشياء، فيما تم سحب كافة أغراض الأسرى، حتى الأوراق و الأقلام، حرمان الأسرى من الفورة معظم الأحيان.



وأكد بأنه يتم إحضار الفرشة من ال10 مساءا الى 10 صباحا، وبعدها يسحبوها طوال النهار حتى في الليل الفرشة بدون مخدة او حرامات، فيما حاول أسرى العزل الاحتجاج على ظروف عزلهم السيئة، فقامت ادارة السجن بتغريمهم مبلغ 450 شيكل، وحرمان من الكانتينا والزيارات لمدة شهررين شهرين، وفي كل مرة يرفض الأسرى الوقوف على العدد يغرموا مبلغ 250 شيكل .



وأردف الأسير عرار بأنه عند موعد الاستحمام، يقف السجانون على الشباك، هناك إهمال طبي متعمد بحق كافة الأسرى المعزولين، فيما هناك أسير اسمه أحمد الشنب يضرب ويسحب يومياً ، حيث أنه معزول على خطبة جمعة.



وقال إن الأسير شادي ابراهيم عموري من مخيم جنين، متواجد بالعزل منذ 52 يوما، دون سبب يذكر، والأسير معز حسين معزول ، ووضعه أيضاً سيء جدا، والأسير أحمد الشمالي الذي رزق بأربعة توائم نطفة، تعرض للتغريم والعقوبات والمعاملة السيئة بسبب تهريبه للنطفة.



رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، تفاصيل الوضع المأساوي و الظروف الصعبة التي يواجهها الأسرى في عزل (نفحة)، والتي تجاوزت أبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية.ونقل محامي الهيئة يوسف متيا، صورة واضحة وتفاصيل دقيقة تعكس وضع عزل نفحة، وذلك على لسان الأسير حسن فهد عرار(41 عاما) من رام الله ، والمعزول منذ 18/5/2023، بحجة خطاب ألقاه وقت التخطيط لإضراب في سجن (عوفر).