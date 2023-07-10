مجدلاني يدعو الكل الوطني المشارك بحوار القاهرة للتحلي بروح المسؤولية الوطنية

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني، على أهمية دعوة الرئيس محمود عباس، لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة في نهاية الشهر الحالي.وتابع مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إذ نثمن هذه الدعوة التي تؤكد الحرص على الوحدة الوطنية والفهم العميق لتحديات المرحلة التي تتطلب وضع استراتيجية عمل وطنية موحدة فإننا سوف نذهب إلى الحوار في القاهرة على قاعدة أهمية هذا الحوار والخروج بتوصيات عملية تتوافق مع طبيعة التحديات التي تواجه قضية شعبنا في ظل حكومة فاشية مستمرة في التصعيد والقتل ضد أبناء شعبنا".وقال: "ندعو الكل الوطني المشارك بهذا الحوار إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية ونتطلع لتوفير الإرادة السياسية لتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تجاوز كافة المعيقات وعلى أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".كما ثمن مجدلاني الدور الهام لجمهورية مصر العربية التي كانت وما زالت تحرص على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وكذلك باستضافتها لهذا الحوار فهي تؤكد على الدور المصري الذي كان دوما مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية.وأكد بأن "تضحيات ونضال شعبنا يحتم علينا أن ننجح هذا الحوار ونستغل هذه الفرصة لوضع كافة الخلافات جانبا والانطلاق برؤية وطنية شاملة تحقق تطلعات أبناء شعبنا بوحدة وطنية قادرة على مواجهة التحديات والانتصار لدماء الشهداء".