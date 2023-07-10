استطلاع للرأي: غانتس لا يزال متفوقاً على نتنياهو



وكشفت نتائج الاستطلاع تقدماً طفيفاً لحزب غانتس الذي حظي بـ 29 مقعدًا مقابل 28 لحزب (ليكود)، وبهذا يقفز الأول بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ووفقًا لتوزيع المقاعد البرلمانية على الكتل الحزبية: يحظى معسكر يسار الوسط (بدون الجبهة/التغيير) على 61 مقعدا في (كنيست)، بينما يحصل معسكر اليمين على 54 مقعدا، في حين لا يتجاوز حزب (العمل) وحزب التجمع الديمقراطي نسبة الحسم.



وجاء توزيع المقاعد البرلمانية وفقا للاستطلاع، على النحو التالي:



"معسكر الدولة" – 29، الليكود – 28، يش عتيد – 17، شاس – 10، الصهيونية الدينية – 9، يهودوت هتوراة – 7، يسرائيل بيتنو – 6، الموحدة – 5، الجبهة/التغيير- 5، ميرتس – 4.







رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، تنافساً شديداً في توزيع المقاعد البرلمانية بين حزب (معسكر الدولة) برئاسة بيني غانتس، وحزب (ليكود) برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.