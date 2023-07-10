شؤون فلسطينية

القدس: إجبار مواطن على هدم محلين تجاريين ذاتياً في بيت حنينا

القدس: إجبار مواطن على هدم محلين تجاريين ذاتياً في بيت حنينا
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطناً من القدس على هدم محلين تجاريين ذاتياً في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، لتجنب غرامات الاحتلال المالية الباهظة.

وقال المواطن محمد الجولاني، إن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم محلين تجاريين في ضاحية المعلمين ببيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص، بعد إخطاره بهدمها، مهددة إياه بدفع غرامات باهظة في حال قامت هي بهدمهما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق منفصل، اعتدت طواقم بلدية الاحتلال وعناصر من شرطتها على أصحاب البسطات في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال فرضت تضييقات على أصحاب البسطات في منطقة باب العمود، ومنعتهم من عرض بضائعهم، وأجبرتهم على إزالة أجزاء من بسطاتهم.

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