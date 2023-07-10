شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية تعقد امتحان الكفاءة العالمي للغة العربية للناطقين بغيرها في اليونان

جامعة النجاح الوطنية تعقد امتحان الكفاءة العالمي للغة العربية للناطقين بغيرها في اليونان
جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
عقد معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة النجاح الوطنية امتحان الكفاءة العالمي للغة العربية للناطقين بغيرها في اليونان على جلستين، حيث عقدت الجلسة الأولى في مدينة أثينا، في جامعة بريا يوم السبت الموافق، الأول من تموز/يوليو الجاري في حين عقدت الجلسة الثانية في مدينة سالونيك، شمال اليونان بتاريخ الثامن من تموز/يوليو في جامعة مقدونيا.

وأشرف على عقد الامتحان كل من د. رائد عبد الرحيم، مدير المعهد، ود. عبد الخالق عيسى، مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للكليات الإنسانية، وأ. سهاد نعيرات - اليونان، وأ. ليلى نعيرات، وأ. يارا مثلج. وبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان مائة طالب وطالبة.

وأشار د. عبد الرحيم، مدير المعهد، إلى أن أمتحان الكفاءة العالمي يعدّ على المعيار الأوروبي للغات ويتكون من ستة مستويات من A1-C2 حيث يختار الطالب المستوى الذي يريده ليُمتحن فيه . 

وأضاف: "يستضيف معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها طلبة من مختلف الجنسيات، ويتضمن العديد من البرامج الأكاديمية والمناهج المختصة بذلك، إضافة إلى عقد الدورات والأنشطة اللامنهجية الثقافية والتطوعية".

بدوره أكد د. عيسى أهمية هذا الامتحان في قياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية بطريقة معيارية، ومدّ جسور التواصل اللغوي والثقافي مع شعوب العالم المختلفة، وتشجيع الاهتمام باللغة العربية وتعلّمها والإقبال عليها، ورفع اسم جامعة النجاح عالمياَ.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: عزل نفحة تجاوز سجن غوانتانامو سوءاً

هيئة الأسرى: عزل نفحة تجاوز سجن غوانتانامو سوءاً

مجدلاني يدعو الكل الوطني المشارك بحوار القاهرة للتحلي بروح المسؤولية الوطنية

مجدلاني يدعو الكل الوطني المشارك بحوار القاهرة للتحلي بروح المسؤولية الوطنية

أول تعليق رسمي فلسطيني على نية الاحتلال تقديم &quot;تسهيلات&quot; للسلطة

أول تعليق رسمي فلسطيني على نية الاحتلال تقديم "تسهيلات" للسلطة

القدس: إجبار مواطن على هدم محلين تجاريين ذاتياً في بيت حنينا

القدس: إجبار مواطن على هدم محلين تجاريين ذاتياً في بيت حنينا

المرور بغزة: إصابتان في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: إصابتان في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

جامعة النجاح الوطنية تعقد امتحان الكفاءة العالمي للغة العربية للناطقين بغيرها في اليونان

جامعة النجاح الوطنية تعقد امتحان الكفاءة العالمي للغة العربية للناطقين بغيرها في اليونان

غزة: المالية تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

غزة: المالية تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين

مسؤولون إسرائيليون: تقديم &quot;الدعم&quot; للسلطة ستواجه هذه الصعوبات

مسؤولون إسرائيليون: تقديم "الدعم" للسلطة ستواجه هذه الصعوبات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: عزل نفحة تجاوز سجن غوانتانامو سوءاً

هيئة الأسرى: عزل نفحة تجاوز سجن غوانتانامو سوءاً

القدس: إجبار مواطن على هدم محلين تجاريين ذاتياً في بيت حنينا

القدس: إجبار مواطن على هدم محلين تجاريين ذاتياً في بيت حنينا

المرور بغزة: إصابتان في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: إصابتان في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

جامعة النجاح الوطنية تعقد امتحان الكفاءة العالمي للغة العربية للناطقين بغيرها في اليونان

جامعة النجاح الوطنية تعقد امتحان الكفاءة العالمي للغة العربية للناطقين بغيرها في اليونان

الأشغال تعلن انتهاء أعمال رفع الركام من شوارع جنين عقب العدوان

الأشغال تعلن انتهاء أعمال رفع الركام من شوارع جنين عقب العدوان

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة وسط تحذيرات من الأرصاد

طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة وسط تحذيرات من الأرصاد

منوعات

فيلم إنشالله ولد يُبهر الحضور في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك

فيلم إنشالله ولد يُبهر الحضور في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك

بالفيديو.. فيفي عبده تتعرض لأزمة صحية خطيرة

بالفيديو.. فيفي عبده تتعرض لأزمة صحية خطيرة

من داخل الجيم.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

من داخل الجيم.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

بالفيديو.. وفاء عامر تثير غضب النساء بتصريحاتها الأخيرة

بالفيديو.. وفاء عامر تثير غضب النساء بتصريحاتها الأخيرة

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه &quot;عيد العشاق&quot;

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه "عيد العشاق"

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

عربي

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل

وزير الخارجية السعودي يتلقّى رسالة خطية من نظيره الروسي

وزير الخارجية السعودي يتلقّى رسالة خطية من نظيره الروسي

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية بالجولان

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية بالجولان

الحكومة الليبية تُعلن استئناف الرحلات الجوية مع إيطاليا في سبتمبر

الحكومة الليبية تُعلن استئناف الرحلات الجوية مع إيطاليا في سبتمبر