جامعة النجاح الوطنية تعقد امتحان الكفاءة العالمي للغة العربية للناطقين بغيرها في اليونان

رام الله - دنيا الوطنعقد معهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة النجاح الوطنية امتحان الكفاءة العالمي للغة العربية للناطقين بغيرها في اليونان على جلستين، حيث عقدت الجلسة الأولى في مدينة أثينا، في جامعة بريا يوم السبت الموافق، الأول من تموز/يوليو الجاري في حين عقدت الجلسة الثانية في مدينة سالونيك، شمال اليونان بتاريخ الثامن من تموز/يوليو في جامعة مقدونيا.وأشرف على عقد الامتحان كل من د. رائد عبد الرحيم، مدير المعهد، ود. عبد الخالق عيسى، مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية للكليات الإنسانية، وأ. سهاد نعيرات - اليونان، وأ. ليلى نعيرات، وأ. يارا مثلج. وبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان مائة طالب وطالبة.وأشار د. عبد الرحيم، مدير المعهد، إلى أن أمتحان الكفاءة العالمي يعدّ على المعيار الأوروبي للغات ويتكون من ستة مستويات من A1-C2 حيث يختار الطالب المستوى الذي يريده ليُمتحن فيه .وأضاف: "يستضيف معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها طلبة من مختلف الجنسيات، ويتضمن العديد من البرامج الأكاديمية والمناهج المختصة بذلك، إضافة إلى عقد الدورات والأنشطة اللامنهجية الثقافية والتطوعية".بدوره أكد د. عيسى أهمية هذا الامتحان في قياس الكفاءة اللغوية في اللغة العربية بطريقة معيارية، ومدّ جسور التواصل اللغوي والثقافي مع شعوب العالم المختلفة، وتشجيع الاهتمام باللغة العربية وتعلّمها والإقبال عليها، ورفع اسم جامعة النجاح عالمياَ.