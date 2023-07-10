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دولي

مكان: الحكومة تُواصل إجراءات تشريع خطة التغييرات القضائية

مكان: الحكومة تُواصل إجراءات تشريع خطة التغييرات القضائية
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع أن تصوت (كنيست) في إسرائيل اليوم بالقراءة الأولى، على مشروع القانون الذي ينص على "تقليص حجة المعقولية".

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو، يصر على تليين صيغة القانون بعد عملية التصويت بالقراءة الأولى، وذلك خلافا لموقف رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، سيمخا روتمان.

ويتوقع أن تجرى عملية التصويت النهائية على مشروع القانون بعد أكثر من أسبوعين.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية لنشاطات احتجاجية ستنظم صباحا بالقرب من منازل عدد من أعضاء (كنيست) من كتل الائتلاف الحكومي لمنعهم من القدوم الى مقر (كنيست) للمشاركة في عملية التصويت.

وفي غضون ذلك لا ينوي مكتب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية تغيير السياسة بخصوص فرض القانون خلال الاحتجاجات والمظاهرات ضد خطة التغييرات في الجهاز القضائي، وذلك بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها المستشارة غالي بهراف ميارة.

وتعتقد مصادر في مكتب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، بأن السياسة المتبعة حيال الحراك الاحتجاجي متزنة وتعتمد على القانون، إلا أن هناك نوايا للاستجابة لعدد من طلبات الحكومة التي طرحت خلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأحد، حسب (مكان).

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