مسؤولون إسرائيليون: تقديم "الدعم" للسلطة ستواجه هذه الصعوبات

بدوره، قال المتحدث باسم حركة فتح، مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، إن "التسهيل الذي يناضل من أجله شعبنا الفلسطيني، هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق شعبنا كاملة وغير منقوصة".





وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن تصريحات الاحتلال حول "التسهيلات الاقتصادية" لا قيمة لها أمام ما يمارس من جرائم بحق شعبنا.





وتابع دولة: بأن الاحتلال يشن عدوانه على كل الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية لم تخرج يوما من دائرة الاستهداف التي تجلّت باغتيال الشهيد الرئيس الرمز ياسر عرفات وتدمير المؤسسات الرسمية والتحريض المتواصل على السلطة والقيادة الفلسطينية، و"اعتبارها راعية وداعمة للعنف المقاومة الفلسطينية، وممارسة الإرهاب السياسي".



