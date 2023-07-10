الرئيس الأميركي: حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفاً في إسرائيل منذ جولدا مائير





وتابع "في حكومة نتنياهو وزراء هم الأكثر تطرفاً الذين رأيتهم في حياتي، مشيراً إلى أن وزيري المالية، والأمن القومي بتسلائيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير هما جزء من مشكلة الضفة الغربية".



وأضاف: "أعتقد أننا نتحدث معهم بانتظام، ونحاول تهدئة الوضع، ونأمل أن يواصل نتنياهو التحرك نحو الاعتدال والتغيير".





وبشأن مسار الوساطة التي تلعبها الولايات المتحدة بين السعودية وإسرائيل قال بايدن إن "إسرائيل والسعودية بعيدتان كل البعد عن التطبيع".





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن "حل الدولتين هو الطريق الصحيح لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، معتبراً أن "حكومة بنيامين نتنياهو هي الأكثر تطرفاً في إسرائيل منذ جولدا مائير".وانتقد بايدن خلال لقاء له، مع شبكة تلفزيون (سي إن إن)، أمس الأحد، بعض أعضاء حكومة الاحتلال "لآرائهم بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".