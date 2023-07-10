مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل





ووفق بيان رئاسة الجمهورية المصرية، فإن المؤتمر سيبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي في السودان والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.



وأضافت أن استضافة المؤتمر تأتي حرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على "صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل".