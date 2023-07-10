وزير الخارجية السعودي يتلقّى رسالة خطية من نظيره الروسي

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين، بأن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تلقّى رسالة خطية، من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين.



ووفق (واس)، فإن نائب وزير الخارجية السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، تسلم الرسالة خلال استقباله بالوزارة يوم الأحد، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة، سيرغي كوزلوف.



وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال المستجدات ذات الاهتمام المشترك.





رام الله - دنيا الوطن