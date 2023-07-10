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الإعلان عن خامس مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل

الإعلان عن خامس مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل
حازم محمد عمر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حزب الشعب الجمهوري في مصر، بأن رئيسه حازم محمد عمر، سيترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في البلاد.

وبذلك يصبح عمر خامس مرشح محتمل لخوض السباق الرئاسي العام المقبل، في حين يعد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوفر حظاً للبقاء في منصبه لدورة ثالثة.

وكان كل من عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، والنائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي.

يرأس حازم عمر أحدث مرشحي الرئاسة المحتملين، إحدى شركات السياحة، ويشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ.

وقال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، اللواء متقاعد محمد صلاح أبو هميلة، إن الحزب عقد اقتراعًا سريًا على قرار الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.

وشارك في هذا الاقتراع 87 عضوًا من أعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية والأمانة المركزية للحزب، وجاءت نتائجه موافقة نسبة 64.7% بإجمالي 55 صوتًا على قرار ترشيح ممثل للانتخابات، فيما رفض 30 صوتًا، وتم إبطال صوتين، وبعدها اجتمعت الهيئة العليا للحزب لاختيار المرشح، وتم الاستقرار على الدفع بالنائب حازم محمد عمر رئيس الحزب، للترشح في انتخابات الرئاسة.

ويعرف حزب الشعب الجمهوري نفسه بأنه حزب مدني ليبرالي تأسس عام 2012، ويعد ثاني أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان بإجمالي 50 مقعدًا حصل على 28 مقعد بالقائمة الوطنية من أجل مصر، و22 بالمقاعد الفردية.

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