الأشغال تعلن انتهاء أعمال رفع الركام من شوارع جنين عقب العدوان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، صباح اليوم، انتهاء أعمال رفع الركام من شوارع مخيم جنين وفتح الطرق وتقييم سلامة البماني ذلك بعد أيام من العمل المتواصل عقب العدوان الأخير.وأوضحت الأشغال أن الخطوة القادمة، سيتم من خلالها هدم جميع الأبنية الآيلة للسقوط من آثار العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.وكان وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، قد أعلن تشكيل خلية أزمة للوقوف مع أهلنا في جنين والتعامل مع آثار الاجتياح الإسرائيلي، والتي تتعلق مهامها بعمل وزراة الأشغال العامة المرتبط بالأضرار الناجمة عن تدمير البيوت وجرف الطرقات وتخريب البنية التحتية، وكذلك جاهزية الطواقم البشرية والفنية والآليات.وذكر بيان صادر عن الأشغال أن اللجنة برئاسة الوزير زيارة وعضوية الوكلاء المساعدين ومدراء مديريات جنين ونابلس وطولكرم، والإدارات العامة للآليات والإشراف.وأكد زيارة خلال حديثه مع مدير مدير الأشغال العامة في جنين للاطلاع على الأوضاع الميدانية، على ضرورة استعداد الطواقم البشرية والآليات للتدخل الفوري عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.