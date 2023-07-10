الصين: مقتل ستة أشخاص بحادث طعن داخل روضة أطفال

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الصينية مقتل ستة أشخاص، وإصابة آخر، الأحد، بحادث طعن في روضة أطفال بمقاطعة قوانغدونغ جنوب شرقي البلاد.وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر (25 عاما)، وتحقق في سبب الهجوم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).ولم تكشف الشرطة أي تفاصيل عن الضحايا لكنه وصفت الواقعة بـ "الاعتداء المتعمد"، مبينة أن الهجوم وقع على الساعة 07:40 بالتوقيت المحلي (23:40 الأحد بتوقيت غرينتش).من جهتها، قالت متحدثة باسم حكومة المدينة إن "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ. وقد تم اعتقل المشتبه به".وتعد مثل هذه الجرائم نادرة نسبياًَ في الصين، لكن شهدت البلاد سلسلة من الهجمات بالسكاكين في السنوات الأخيرة، العديد منها في المدارس.