دولي

الصين: مقتل ستة أشخاص بحادث طعن داخل روضة أطفال

الصين: مقتل ستة أشخاص بحادث طعن داخل روضة أطفال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الصينية مقتل ستة أشخاص، وإصابة آخر، الأحد، بحادث طعن في روضة أطفال بمقاطعة قوانغدونغ جنوب شرقي البلاد.

وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر (25 عاما)، وتحقق في سبب الهجوم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ولم تكشف الشرطة أي تفاصيل عن الضحايا لكنه وصفت الواقعة بـ "الاعتداء المتعمد"، مبينة أن الهجوم وقع على الساعة 07:40 بالتوقيت المحلي (23:40 الأحد بتوقيت غرينتش).

من جهتها، قالت متحدثة باسم حكومة المدينة إن "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ. وقد تم اعتقل المشتبه به".

وتعد مثل هذه الجرائم نادرة نسبياًَ في الصين، لكن شهدت البلاد سلسلة من الهجمات بالسكاكين في السنوات الأخيرة، العديد منها في المدارس.

أخبار ذات صلة

الرئيس الأميركي: حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفاً في إسرائيل منذ جولدا مائير

الرئيس الأميركي: حكومة نتنياهو هي الأكثر تطرفاً في إسرائيل منذ جولدا مائير

الصين: مقتل ستة أشخاص بحادث طعن داخل روضة أطفال

الصين: مقتل ستة أشخاص بحادث طعن داخل روضة أطفال

الولايات المتحدة تُقدم لإسرائيل مقترحاً لحل قضية خيام حزب الله

الولايات المتحدة تُقدم لإسرائيل مقترحاً لحل قضية خيام حزب الله

بن غفير لـ &quot;بايدن&quot;: إسرائيل ليست جزءاً من الولايات المتحدة

بن غفير لـ "بايدن": إسرائيل ليست جزءاً من الولايات المتحدة

الجيش الأميركي يُعلن مقتل أحد قادة تنظيم الدولة شرقي سوريا

الجيش الأميركي يُعلن مقتل أحد قادة تنظيم الدولة شرقي سوريا

بايدن: إسرائيل والسعودية بعيدتان عن التطبيع.. وسموتريتش وبن غفير جزء من هذه المشكلة

بايدن: إسرائيل والسعودية بعيدتان عن التطبيع.. وسموتريتش وبن غفير جزء من هذه المشكلة

شاهد: وزارة جيش الاحتلال تُجري سلسلة تجارب على نظام &quot;مقلاع داود&quot;

شاهد: وزارة جيش الاحتلال تُجري سلسلة تجارب على نظام "مقلاع داود"

شاهد: نتنياهو يغادر اجتماع الحكومة لإجراء مشاورة أمنية عاجلة

شاهد: نتنياهو يغادر اجتماع الحكومة لإجراء مشاورة أمنية عاجلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عرنكي يلتقي السفير الأردني البدور

عرنكي يلتقي السفير الأردني البدور

صور.. وصول الفوج الأول من الحجاج للقطاع عبر معبر رفح

صور.. وصول الفوج الأول من الحجاج للقطاع عبر معبر رفح

الخارجية: بايدن وجّه &quot;صفعة غير مسبوقة&quot; لحكومة نتنياهو

الخارجية: بايدن وجّه "صفعة غير مسبوقة" لحكومة نتنياهو

صورة.. جيش الاحتلال يزعم العثور على بقايا وأجزاء صاروخ شمال غرب جنين

صورة.. جيش الاحتلال يزعم العثور على بقايا وأجزاء صاروخ شمال غرب جنين

فصائل تُعلن تلقيها دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

فصائل تُعلن تلقيها دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

الرئيس عباس يُوجه دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري

الرئيس عباس يُوجه دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة

أول تعليق من فتح على نية الاحتلال تقديم &quot;تسهيلات&quot; للسلطة

أول تعليق من فتح على نية الاحتلال تقديم "تسهيلات" للسلطة

منوعات

من داخل الجيم.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

من داخل الجيم.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

بالفيديو.. وفاء عامر تثير غضب النساء بتصريحاتها الأخيرة

بالفيديو.. وفاء عامر تثير غضب النساء بتصريحاتها الأخيرة

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه &quot;عيد العشاق&quot;

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه "عيد العشاق"

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

عربي

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل

مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس المقبل

وزير الخارجية السعودي يتلقّى رسالة خطية من نظيره الروسي

وزير الخارجية السعودي يتلقّى رسالة خطية من نظيره الروسي

الحكومة الليبية تُعلن استئناف الرحلات الجوية مع إيطاليا في سبتمبر

الحكومة الليبية تُعلن استئناف الرحلات الجوية مع إيطاليا في سبتمبر

مصر: إحالة المتهم في جريمة &quot;مدينتي&quot; المروعة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

مصر: إحالة المتهم في جريمة "مدينتي" المروعة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة