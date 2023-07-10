شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: سنشارك في اجتماع الأمناء العامين بمسؤولية ولهذا الهدف

قيادي بالجهاد: سنشارك في اجتماع الأمناء العامين بمسؤولية ولهذا الهدف
اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤول الدائرة السياسية، الدكتور محمد الهندي، اليوم الأحد، أن الحركة ستشارك في لقاء الأمناء العامين لبحث العلاقات الداخلية الفلسطينية بكل مسؤولية.

وأوضح الهندي في تصريح نقله موقع (فلسطين اليوم)، أن الحركة تلقت دعوة للمشاركة في لقاء "الأمناء العامين" الذي سيعقد في القاهرة في 30 تموز/ يوليو الجاري.

وقال: "سنشارك في اللقاء بهدف بناء الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية خيار المقاومة".

وشدد على أن "لقاء الأمناء العامين يأتي في ظل تكثيف العدو من إجراءاته لمصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس".

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، في وقت سابق تلقيها  دعوة مصرية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه القاهرة.

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