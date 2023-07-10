طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة وسط تحذيرات من الأرصاد

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وفي هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.وفي يوم الثلاثاء، يكون الجو حار نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والأربعاء تتعرض البلاد إلى كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة لذا يكون الجو حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار , حيث يتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو الخميس حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة الإخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.