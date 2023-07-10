دولي

الولايات المتحدة تُقدم لإسرائيل مقترحاً لحل قضية خيام حزب الله

الولايات المتحدة تُقدم لإسرائيل مقترحاً لحل قضية خيام حزب الله
خيام وضعها حزب الله عند الحدود بين لبنان وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن الولايات المتحدة  قدمت لإسرائيل اقتراحًا لحل دبلوماسي لقضية الخيام التي أقامها (حزب الله) عند الحدود قبل أكثر من شهرين.

وأضافت أنه بموجب الاقتراح يتوجب على (حزب الله) إزالة الخيام والنشطاء، إذا أوقفت إسرائيل بناء العائق في قرية الغجر.

ووفق القناة فإنه "ليس مؤكداً حتى الآن أن تنجح الطرق الدبلوماسية في حل الأزمة".

وكانت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قالت أمس السبت، إن"(حزب الله) اللبناني يحاول تغيير الواقع الأمني على الحدود الشمالية منذ أربع سنوات". 

وفي السياق، أكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن "أي سيناريو أو خطة تضعها المؤسسة الأمنية لإخلاء خيم حزب الله من الحدود الشمالية ستقود مباشرة إلى تصعيد عسكري".

وأوضحت أن "تشكيل الحكومة الحالية التي أدخلت إسرائيل على الفور في دوامة من الصراع الداخلي زادت شهية حزب الله وجرأته".

وأمس الجمعة، قال الصحفي الإسرائيلي، ألون بن دافيد من صحيفة (معاريف)، إن "أعين الجيش متجهة بالفعل على التعامل مع التحدي القادم والأهم".

وأضاف بأن التحدي هو "إزالة خيم (حزب الله) اللبناني من الأراضي الإسرائيلية، ووفقًا لجميع المؤشرات سيحدث هذا بالفعل".

وتابع: بأن عناصر من رجال قوة رضوان التابعة لـ (حزب الله) والموجودين الآن في خيم داخل مناطق تسيطر عليها إسرائيل، يمثلون تهديدًا ينطوي على احتمالية تصعيد ومخاطر أعلى بكثير من جنين.

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