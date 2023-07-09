عرنكي يلتقي السفير الأردني البدور

رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، السفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور، على آخر المستجدات التي تمر بها القضية الفلسطينية، وبشكل خاص ما تعرضت له جنين ومخيمها الأسبوع المنصرم.وأشار عرنكي خلال لقائه السفير الأردني، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، إلى انعكاس السياسات الإسرائيلية وخطورتها على احلال السلام، خاصة مع تصاعد وتيرة العنف التي يمارسها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال من اقتحامات للمدن الفلسطينية واضرام النيران في المنازل والممتلكات.وأثنى عرنكي على الدور الهام للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، مؤكدا شراكة المصير بين الشعبين الفلسطيني والأردني.وأكد الطرفان خلال الاجتماع استمرار العمل المشترك بما يخدم القضية الفلسطينية، ويحقق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.