صور.. وصول الفوج الأول من الحجاج للقطاع عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنوصل الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود، وفق بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني، عبر موقعها الإليكتروني، بمساندة أجهزة الوزارة المختصة على تسهيل وصول حجاج المكرمة، والبالغ عددهم قرابة 900 حاج.وأوضحت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود أنها عملت على تجهيز صالة الاستقبال، تمهيدًا لوصول حجاج بيت الله الحرام، ومن ثّم ختم جوازاتهم ونقل أمتعتهم في أسرع وقت ممكن.وغادر الفوج الأول من حجاج غزة قطاع غزة في 12 من حزيران/يونيو الماضي، عبر معبر رفح متوجه إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك الحج.