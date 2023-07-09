صورة.. جيش الاحتلال يزعم العثور على بقايا وأجزاء صاروخ شمال غرب جنين

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بأن رجل أمن عثر على بقايا صاروخ بدائي في وقت سابق اليوم الأحد، في مستوطنة (رام أون) شمال غرب جنين.





وأضاف أنه بعد فحص الأجزاء من قبل طواقم المتفجرات، تبين أنه صاروخ قديم بدائي، فيما لم يتم العثور على متفجرات في بقاياه.













وكانت إذاعة جيش الاحتلال، أفادت اليوم الأحد، بأنه تم العثور على بقايا وأجزاء صاروخ في مقبرة بمستوطنة (رام أون) في وادي "يزرعيل" شمال غرب جنين.يأتي ذلك بعد أسبوعين من توثيق إطلاق صاروخ من جنين.وأضافت بأن جيش الاحتلال يقوم بالتحقيق في الحادث لفحص تاريخ الإطلاق.يشار إلى أن جيش الاحتلال شن عدواناً على مدينة جنين ومخيمها، فجر الاثنين الماضي، واستمر يومين، أسفر عن استشهاد 12 مواطناً وإصابة نحو 200 آخرين.