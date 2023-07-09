فصائل تُعلن تلقيها دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة قال في تصريح لوكالة (أرنا) الإيرانية: بأن "هناك إعلاناً عن دعوة الرئيس محمود عباس لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، ولكن لم توجه لنا دعوة رسمية ولا لغيرنا".





وتابع: لو وجهت إلينا دعوة للقاء الرئيس عباس "لن نرفضها طالما أنها تأتي في سياق مواجهة العدو وفي سياق ترتيب الوضع الفلسطيني، وأصدرنا نحن والإخوة في حماس بياناً مشتركاً دعونا فيه إلى لقاء الأمناء العامين".





كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تلقيها دعوة رسمية للحوار الوطني في القاهرة في نفس الموعد.وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قال إن الرئيس محمود عباس وجه دعوة لكافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم 30 تموز/يوليو الجاري.وأضاف الأحمد، في تصريح لـ (تلفزيون فلسطين)، اليوم الأحد، أن الدعوات التي وجهها الرئيس عباس تمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر، مشيراً إلى أن الدعوات قد سلمت لكافة الفصائل مساء اليوم، دون استثناء.