شؤون فلسطينية

فصائل تُعلن تلقيها دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

فصائل تُعلن تلقيها دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين في القاهرة
حوار وطني في القاهرة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، تلقيها دعوة رسمية مصرية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل المقرر في القاهرة بـ 30 من يوليو/تموز الجاري من الشهر الجاري.

وكان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة قال في تصريح لوكالة (أرنا) الإيرانية: بأن "هناك إعلاناً عن دعوة الرئيس محمود عباس لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، ولكن لم توجه لنا دعوة رسمية ولا لغيرنا".

وتابع: لو وجهت إلينا دعوة للقاء الرئيس عباس "لن نرفضها طالما أنها تأتي في سياق مواجهة العدو وفي سياق ترتيب الوضع الفلسطيني، وأصدرنا نحن والإخوة في حماس بياناً مشتركاً دعونا فيه إلى لقاء الأمناء العامين".

كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تلقيها دعوة رسمية للحوار الوطني في القاهرة في نفس الموعد.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، قال إن الرئيس محمود عباس وجه دعوة لكافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم 30 تموز/يوليو الجاري.

وأضاف الأحمد، في تصريح لـ (تلفزيون فلسطين)، اليوم الأحد، أن الدعوات التي وجهها الرئيس عباس تمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر، مشيراً إلى أن الدعوات قد سلمت لكافة الفصائل مساء اليوم، دون استثناء.

أخبار ذات صلة

عرنكي يلتقي السفير الأردني البدور

عرنكي يلتقي السفير الأردني البدور

صور.. وصول الفوج الأول من الحجاج للقطاع عبر معبر رفح

صور.. وصول الفوج الأول من الحجاج للقطاع عبر معبر رفح

الخارجية: بايدن وجّه &quot;صفعة غير مسبوقة&quot; لحكومة نتنياهو

الخارجية: بايدن وجّه "صفعة غير مسبوقة" لحكومة نتنياهو

صورة.. جيش الاحتلال يزعم العثور على بقايا وأجزاء صاروخ شمال غرب جنين

صورة.. جيش الاحتلال يزعم العثور على بقايا وأجزاء صاروخ شمال غرب جنين

فصائل تُعلن تلقيها دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

فصائل تُعلن تلقيها دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

الرئيس عباس يُوجه دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري

الرئيس عباس يُوجه دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة

أول تعليق من فتح على نية الاحتلال تقديم &quot;تسهيلات&quot; للسلطة

أول تعليق من فتح على نية الاحتلال تقديم "تسهيلات" للسلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عرنكي يلتقي السفير الأردني البدور

عرنكي يلتقي السفير الأردني البدور

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة

قيادي بحزب الشعب يشارك بمؤتمر الحوار بين الحزب الشّيوعيّ الصّينيّ وأحزاب الدول العربية

قيادي بحزب الشعب يشارك بمؤتمر الحوار بين الحزب الشّيوعيّ الصّينيّ وأحزاب الدول العربية

النخالة: مصر تقوم بتوجيه دعوات للفصائل لعقد اجتماع للأمناء العامين بهذا الموعد

النخالة: مصر تقوم بتوجيه دعوات للفصائل لعقد اجتماع للأمناء العامين بهذا الموعد

السياحة والآثار تُدين اعتداء الاحتلال على جبل عيبال

السياحة والآثار تُدين اعتداء الاحتلال على جبل عيبال

وفد قيادي من النضال الشعبي يزور جنين ويؤكد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال

وفد قيادي من النضال الشعبي يزور جنين ويؤكد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال

ماذا قال القيادي في حماس حسن يوسف بعد الإفراج عنه؟

ماذا قال القيادي في حماس حسن يوسف بعد الإفراج عنه؟

رئيس سلطة المياه: حجم الاستثمار في محافظة طوباس بلغ 52 مليون دولار

رئيس سلطة المياه: حجم الاستثمار في محافظة طوباس بلغ 52 مليون دولار

منوعات

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه &quot;عيد العشاق&quot;

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه "عيد العشاق"

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

فيفي عبده لخبيرة الفلك: عايزة أعيش أكثر من 80 سنة

فيفي عبده لخبيرة الفلك: عايزة أعيش أكثر من 80 سنة

حورية فرغلي تكشف تفاصيل خضوعها لعملية استئصال رحم

حورية فرغلي تكشف تفاصيل خضوعها لعملية استئصال رحم

عربي

الحكومة الليبية تُعلن استئناف الرحلات الجوية مع إيطاليا في سبتمبر

الحكومة الليبية تُعلن استئناف الرحلات الجوية مع إيطاليا في سبتمبر

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين