بن غفير لـ "بايدن": إسرائيل ليست جزءاً من الولايات المتحدة

وقال بايدن في تصريح لـ (سي إن إن): "في حكومة نتنياهو وزراء هم الأكثر تطرفاً الذين رأيتهم في حياتي، مشيراً إلى أن وزيري المالية، والأمن القومي بتسلائيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير هما جزء من مشكلة الضفة الغربية".





ونقلت (القناة 14) الإسرائيلية، عن بن غفير قوله: "على الرئيس بايدن أن يدرك أن إسرائيل ليست جزءاً من الولايات المتحدة".





وأضاف: "إذا كان يعتقد أن توزيع الأسلحة على المستوطنين تطرف فأنا أدعوه لزيارة القدس والخليل"، وفق تعبيره.