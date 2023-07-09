الرئيس عباس يُوجه دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن الرئيس محمود عباس وجه دعوة لكافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم 30 تموز/يوليو الجاري.وأضاف الأحمد، في تصريح لـ (تلفزيون فلسطين)، اليوم الأحد، أن الدعوات التي وجهها الرئيس عباس تمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر، مشيراً إلى أن الدعوات قد سلمت لكافة الفصائل مساء اليوم، دون استثناء.