شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُوجه دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري

الرئيس عباس يُوجه دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري
الرئيس عباس خلال اجتماع للقيادة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن الرئيس محمود عباس وجه دعوة لكافة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم 30 تموز/يوليو الجاري.

وأضاف الأحمد، في تصريح لـ (تلفزيون فلسطين)، اليوم الأحد، أن الدعوات التي وجهها الرئيس عباس تمت بعد التشاور مع الأشقاء في مصر، مشيراً إلى أن الدعوات قد سلمت لكافة الفصائل مساء اليوم، دون استثناء.

أخبار ذات صلة

فصائل تُعلن تلقيها دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

فصائل تُعلن تلقيها دعوات لحضور اجتماع الأمناء العامين في القاهرة

الرئيس عباس يُوجه دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري

الرئيس عباس يُوجه دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة

أول تعليق من فتح على نية الاحتلال تقديم &quot;تسهيلات&quot; للسلطة

أول تعليق من فتح على نية الاحتلال تقديم "تسهيلات" للسلطة

قيادي بحزب الشعب يشارك بمؤتمر الحوار بين الحزب الشّيوعيّ الصّينيّ وأحزاب الدول العربية

قيادي بحزب الشعب يشارك بمؤتمر الحوار بين الحزب الشّيوعيّ الصّينيّ وأحزاب الدول العربية

مقترح كابينت الإسرائيلي لـ &quot;منع انهيار&quot; السلطة

مقترح كابينت الإسرائيلي لـ "منع انهيار" السلطة

النخالة: مصر تقوم بتوجيه دعوات للفصائل لعقد اجتماع للأمناء العامين بهذا الموعد

النخالة: مصر تقوم بتوجيه دعوات للفصائل لعقد اجتماع للأمناء العامين بهذا الموعد

السياحة والآثار تُدين اعتداء الاحتلال على جبل عيبال

السياحة والآثار تُدين اعتداء الاحتلال على جبل عيبال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة

نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة

قيادي بحزب الشعب يشارك بمؤتمر الحوار بين الحزب الشّيوعيّ الصّينيّ وأحزاب الدول العربية

قيادي بحزب الشعب يشارك بمؤتمر الحوار بين الحزب الشّيوعيّ الصّينيّ وأحزاب الدول العربية

النخالة: مصر تقوم بتوجيه دعوات للفصائل لعقد اجتماع للأمناء العامين بهذا الموعد

النخالة: مصر تقوم بتوجيه دعوات للفصائل لعقد اجتماع للأمناء العامين بهذا الموعد

السياحة والآثار تُدين اعتداء الاحتلال على جبل عيبال

السياحة والآثار تُدين اعتداء الاحتلال على جبل عيبال

وفد قيادي من النضال الشعبي يزور جنين ويؤكد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال

وفد قيادي من النضال الشعبي يزور جنين ويؤكد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال

ماذا قال القيادي في حماس حسن يوسف بعد الإفراج عنه؟

ماذا قال القيادي في حماس حسن يوسف بعد الإفراج عنه؟

رئيس سلطة المياه: حجم الاستثمار في محافظة طوباس بلغ 52 مليون دولار

رئيس سلطة المياه: حجم الاستثمار في محافظة طوباس بلغ 52 مليون دولار

العالول يستقبل شاهد سعد وقادة الحركة النقابية

العالول يستقبل شاهد سعد وقادة الحركة النقابية

منوعات

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه &quot;عيد العشاق&quot;

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه "عيد العشاق"

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

فيفي عبده لخبيرة الفلك: عايزة أعيش أكثر من 80 سنة

فيفي عبده لخبيرة الفلك: عايزة أعيش أكثر من 80 سنة

حورية فرغلي تكشف تفاصيل خضوعها لعملية استئصال رحم

حورية فرغلي تكشف تفاصيل خضوعها لعملية استئصال رحم

عربي

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة &quot;غير معتادة&quot; على الحدود مع لبنان

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة "غير معتادة" على الحدود مع لبنان