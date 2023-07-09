نادي الأسير يستعرض حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة

رام الله - دنيا الوطناستعرض نادي الأسير حالة المعتقل الإداريّ خالد جمال فراج من مخيم الدهيشة، وذلك مع استمرار تصاعد عمليات الاعتقال الإداريّ.الأسير خالد فراج (35 عامًا) من مخيم الدهيشة/ بيت لحم، من المعتقلين الإداريين الذي واجهوا الاعتقال الإداريّ بشكل متكرر، حيث بلغت عدد مرات اعتقاله خمس مرات، كان من بينها ثلاث اعتقالات إدارية، وبلغت مجموع سنوات اعتقاله نحو سبع سنوات.وذكر نادي الأسير، أنّ فراج، كان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، لمدة 30 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وخلال هذا الاعتقال فقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه، علمًا أن والده جمال فراج كان قد تعرض للاعتقال عدة مرات ومنها اعتقالات إدارية، وتعرض للإبعاد لمدة عشر سنوات.وكان قد شارك كذلك في الإضراب الجماعي عام 2012.ومؤخرًا أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 26 حزيران/ يونيو المنصرم، وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، لافتًا إلى أنّ فراج كان يعمل قبل اعتقاله مدرس، ومدرب رياضة.من الجدير ذكره أنّ أعداد المعتقلين الإداريين في تصاعد مستمر حيث بلغ عددهم 1132، من بينهم 18 طفلًا، وثلاث أسيرات.