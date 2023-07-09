شؤون فلسطينية

أول تعليق من فتح على نية الاحتلال تقديم "تسهيلات" للسلطة

أول تعليق من فتح على نية الاحتلال تقديم "تسهيلات" للسلطة
فتح تعلق على تسهيلات قالت إسرائيل إنها ستقدمها للسلطة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة فتح، مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، اليوم الأحد، إن "التسهيل الذي يناضل من أجله شعبنا الفلسطيني، هو إنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق شعبنا كاملة وغير منقوصة".

وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أن تصريحات الاحتلال حول "التسهيلات الاقتصادية" لا قيمة لها أمام ما يمارس من جرائم بحق شعبنا.

وتابع دولة: بأن الاحتلال يشن عدوانه على كل الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية لم تخرج يوما من دائرة الاستهداف التي تجلّت باغتيال الشهيد الرئيس الرمز ياسر عرفات وتدمير المؤسسات الرسمية والتحريض المتواصل على السلطة والقيادة الفلسطينية، و"اعتبارها راعية وداعمة للعنف المقاومة الفلسطينية، وممارسة الإرهاب السياسي". 

وشدد على أن تصريحات بعض أركان حكومة الاحتلال بتقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية يعاكس فعلها العدواني تجاه الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية الفلسطينية على أرض الواقع، وحكومات الاحتلال المتعاقبة حتى حكومة المستوطنين والإرهاب الحالية لم يلتزموا بأي اتفاق ولم يعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني، ونسفوا "أوسلو" الذي لم يطبقوا بنوده على وقع الاعتداءات والجرائم المتواصلة، وأعلنوا نواياهم التوراتية بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية لصالح المخطط الاستيطاني الاستعماري الإحلالي.

وقال المتحدث باسم حركة فتح: إن الاحتلال لا يقدم للفلسطينيين سوى المجازر  والتدمير والاستيطان، والتطهير العرقي، وقرصنة أموالنا الفلسطينية والاعتداء على كل ما هو فلسطيني، والسعي المتواصل لتكريس وتعزيز القسمة والفرقة السياسية والجغرافية، والتشكيك وبث الشائعات والفتن التي من شأنها التضليل والتحريض والتشويه لا التسهيل.

أموالنا الفلسطينية هي حق خالص لنا، تُسرق بفعل القرصنة والعدوان، والأفراج عن هذه الأموال إن تم ذلك في ظل الموقف العلني للمتطرف سموترتش بعدم الافراج عنها، لا يعد تسهيلا، وإنما حق يصل لأصحابه الشرعيين.

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووسائل إعلام إسرائيلية، ما وصفته مقترحاً للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) لـ "منع انهيار السلطة الفلسطينية".

ووفق مكتب نتنياهو فإن (كابينت) قرر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وتم قبول الاقتراح بأغلبية أعضاء (كابينت)، ومعارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت.

كما نشرت صحيفة (هأرتس)، نص المقترح، حيث ينص على أن تلتزم السلطة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام وفي منظومة التعليم، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء في "المناطق C"، على حد قوله الصحيفة.

كما قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن (كابينت) يقرر بالأغلبية دعم خطواتٍ لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

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