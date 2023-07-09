قيادي بحزب الشعب يشارك بمؤتمر الحوار بين الحزب الشّيوعيّ الصّينيّ وأحزاب الدول العربية



هذا وفي ذات السياق سيلقي الهرش مداخلات ومحاضرات تتمحور حول أفكار التحديث الصيني، وتحليلها تحليلاً موضوعياً، ومناقشة سبل تطوير العلاقات الصينية العربية ومشاركة تجارب النمو المشتركة.



وسيعقد الهرش عدد من اللقاءات مع مسؤولين صينين، لبحث ما يمكن أن تقدمه الصين للقضايا العربية عموماً والقضية الفلسطينية خصوصاً ويهدف المؤتمر بالمجمل إلى خلق جسور تواصل بين القيادة الصينية والأحزاب العربية عبر بوابة الحوار، وذلك تحت رعاية الحزب الشيوعي الصيني.







رام الله - دنيا الوطنوصل المهندس مصطفى الهرش، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك للمشاركة في الدورة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية الفاعلة، على أن يعقد ما بين 10 و17 من تموز/يوليو الجاري، وذلك بعد توجيه دعوة رسمية من قبل الحزب الشيوعي الصيني إلى حزب الشعب الفلسطيني.