عربي

الحكومة الليبية تُعلن استئناف الرحلات الجوية مع إيطاليا في سبتمبر

الحكومة الليبية تُعلن استئناف الرحلات الجوية مع إيطاليا في سبتمبر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحكومة الليبية، اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية مع إيطاليا، ستستأنف في أيلول/سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك بعدما أبلغت إيطاليا، ليبيا، برفع الحظر المفروض منذ 10 سنوات، على تحليق الطائرات المدنية الليبية في الأجواء الإيطالية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان عبر حسابه في موقع (تويتر)، اليوم الأحد، إن الحكومة الإيطالية أبلغته برفع حظرها على الطيران الليبي، مشيرا إلى أن الرحلات الجوية من ليبيا إلى إيطاليا ستستأنف في شهر أيلول/سبتمبر القادم، حسب ما نقل موقع (العربية).

وكان الاتحاد الأوروبي حظر في عام 2014،  دخول طائرات جميع شركات الطيران الليبية، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بسلامة الركاب، نتيجة المعارك العسكرية والتوترات الدائرة في ليبيا، وهو ما تسبّب في خسائر فادحة للطيران والاقتصاد الليبي.

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