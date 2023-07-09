مقترح كابينت الإسرائيلي لـ "منع انهيار" السلطة





وتم قبول الاقتراح بأغلبية أعضاء (كابينت)، ومعارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت.





كما نشرت صحيفة (هأرتس)، نص المقترح، حيث ينص على أن تلتزم السلطة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة القانونية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام وفي منظومة التعليم، ووقف رواتب عائلات منفذي العمليات، ووقف البناء في "المناطق C"، على حد قوله الصحيفة.

كما قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إن (كابينت) يقرر بالأغلبية دعم خطواتٍ لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

رام الله - دنيا الوطننشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووسائل إعلام إسرائيلية، ما وصفته مقترحاً للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) لـ "منع انهيار السلطة الفلسطينية".ووفق مكتب نتنياهو فإن (كابينت) قرر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.