النخالة: مصر تقوم بتوجيه دعوات للفصائل لعقد اجتماع للأمناء العامين بهذا الموعد

وأردف النخالة بأن "مصر تقوم الآن بتوجيه الدعوات لكافة الفصائل على أن يعقد الاجتماع في نهاية الشهر الحالي".

وكان أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، أكد تولّيه إجراء اتصالات مع كافة الفصائل؛ لترتيب انعقاد اجتماع لأمناء العموم للفصائل الفلسطينية في القاهرة، لبحث تطورات الموقف في ظل العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.





وقال الأحمد خلال حديث مع الصحفيين برام الله، الثلاثاء الرابع من تموز/يوليو الجاري، إن "كل فصائل منظمة التحرير التي شاركت في اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ أمس في رام الله أيدت ورحبت بعقد اجتماع الأمناء للفصائل، فيما يتم التواصل مع بقية الفصائل".





وتابع أنه تم اقتراح عقد الاجتماع في القاهرة "حتى لا يتم ترك فرصة لأحد بالتهرب من المشاركة في الاجتماع اعتراضا على مكان انعقاده"، مشيرًا إلى أنه "يتم التنسيق مع المسئولين المصريين بشأن ذلك"، وفق صحيفة (القدس العربي)



