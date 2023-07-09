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شؤون فلسطينية

النخالة: مصر تقوم بتوجيه دعوات للفصائل لعقد اجتماع للأمناء العامين بهذا الموعد

النخالة: مصر تقوم بتوجيه دعوات للفصائل لعقد اجتماع للأمناء العامين بهذا الموعد
حوار وطني فلسطيني في القاهرة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الأحد، إن مصر تقوم بتوجيه دعوات لكافة الفصائل، لعقد اجتماع الأمناء العامين في نهاية الشهر الحالي.

وأضاف في تصريح لوكالة (أرنا) الإيرانية: بأن "هناك إعلاناً عن دعوة الرئيس محمود عباس لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل، ولكن لم توجه لنا دعوة رسمية ولا لغيرنا".

وتابع: لو وجهت إلينا دعوة للقاء الرئيس عباس "لن نرفضها طالما أنها تأتي في سياق مواجهة العدو وفي سياق ترتيب الوضع الفلسطيني، وأصدرنا نحن والإخوة في حماس بياناً مشتركاً دعونا فيه إلى لقاء الأمناء العامين".

وأردف النخالة بأن "مصر تقوم الآن بتوجيه الدعوات لكافة الفصائل على أن يعقد الاجتماع في نهاية الشهر الحالي".

وكان أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، أكد تولّيه إجراء اتصالات مع كافة الفصائل؛ لترتيب انعقاد اجتماع لأمناء العموم للفصائل الفلسطينية في القاهرة،  لبحث تطورات الموقف في ظل العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وقال الأحمد خلال حديث مع الصحفيين برام الله، الثلاثاء الرابع من تموز/يوليو الجاري، إن "كل فصائل منظمة التحرير التي شاركت في اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ أمس في رام الله أيدت ورحبت بعقد اجتماع الأمناء للفصائل، فيما يتم التواصل مع بقية الفصائل".

وتابع أنه تم اقتراح عقد الاجتماع في القاهرة "حتى لا يتم ترك فرصة لأحد بالتهرب من المشاركة في الاجتماع اعتراضا على مكان انعقاده"، مشيرًا إلى أنه "يتم التنسيق مع المسئولين المصريين بشأن ذلك"، وفق صحيفة (القدس العربي)

وكان الرئيس عباس قد وجّه دعوة للأمناء العامين لاجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له خلال العملية العسكرية على جنين.

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