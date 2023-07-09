الجيش الأميركي يُعلن مقتل أحد قادة تنظيم الدولة شرقي سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد، أن جيشها قتل أحد قادة تنظيم الدولة في شرق سوريا قبل يومين.وقالت قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الأميركي، إن القائد في التنظيم "أسامة المهاجر" قبل قبل يومين في غارة شرقي سوريا.ونشرت قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش بيانا، عبر حسابها على (تويتر)، أكدت فيه أن الجيش الأميركي شن غارة في شرقي سوريا أدت إلى مقتل القيادي في تنظيم الدولة.ونقلت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى عن قائدها، الجنرال مايكل كوريلا، أنها لا تزال ملتزمة بهزيمة تنظيم الدولة في المنطقة كلها.وشددت على أن تنظيم الدولة "لا يزال يمثل تهديدا ليس لدول المنطقة فحسب بل لخارجها أيضا"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.ولفتت إلى أنه لا توجد أي إشارة عن مقتل مدنيين في الغارة، لكنها أكدت أن التحالف المناهض لتنظيم الدولة يدرس تقارير عن إصابة مدني في الغارة.واعتبرت أن مقتل زعيم تنظيم الدولة سيحد من قدرة التنظيم على "تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية".وذكرت أن عملية قتل زعيم تنظيم الدولة تمت الجمعة عبر طائرة مسيّرة من طراز "MQ-9"، وهي نفس الطائرة التي تعرضت لـ"التحرش"، من قبل طائرة حربية روسية في مواجهة استمرت ساعتين.