عربي

مصر: إحالة المتهم في جريمة "مدينتي" المروعة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

مصر: إحالة المتهم في جريمة "مدينتي" المروعة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة
خلال ارتكاب جريمة الدهس في مدينة مدينتي المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أحال المدعي العام العسكري، المتهم في جريمة القتل عبر الدهس في أحد المجمعات السكنية في القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة.

ووقعت الجريمة في تجمع "مدينتي" السكني عندما قام المتهم قبل أسبوع بصدم عائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مما أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية، وتوفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ.

وأفاد المدعي العام بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية في القضية رقم 170/2023 " جنايات عسكرية" شرق القاهرة ضـد المتهم، وقد تم إحالة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية العاجلة  أمام محكمة الجنايات العسكرية، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهم وهو برتبة ضابط طبيب، جرائم "القتل العمد والشروع فيه".

وكانت الواقعة قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب التفاصيل المتداولة والتي لم تنفيها أية جهة، فإن طفل الصيدلانية وتدعى بسمة علي، خلال لهوه أمام منزل الأسرة بأحد التجمعات السكنية تسبب في تلف بسيط بسيارة ضابط طبيب بالقوات المسلحة مقيم بمنزل مقابل لمنزل الأسرة.

أخبار ذات صلة

مصر: إحالة المتهم في جريمة &quot;مدينتي&quot; المروعة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

مصر: إحالة المتهم في جريمة "مدينتي" المروعة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

طالع: الأردن يُعلن عن سلسلة خدمات وتسهيلات لأهالي القدس

طالع: الأردن يُعلن عن سلسلة خدمات وتسهيلات لأهالي القدس

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة &quot;غير معتادة&quot; على الحدود مع لبنان

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة "غير معتادة" على الحدود مع لبنان

أزمة بين مصر وإسرائيل بسبب هذه القضية

أزمة بين مصر وإسرائيل بسبب هذه القضية

إيران والسودان تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

إيران والسودان تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السياحة والآثار تُدين اعتداء الاحتلال على جبل عيبال

السياحة والآثار تُدين اعتداء الاحتلال على جبل عيبال

وفد قيادي من النضال الشعبي يزور جنين ويؤكد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال

وفد قيادي من النضال الشعبي يزور جنين ويؤكد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال

رئيس سلطة المياه: حجم الاستثمار في محافظة طوباس بلغ 52 مليون دولار

رئيس سلطة المياه: حجم الاستثمار في محافظة طوباس بلغ 52 مليون دولار

العالول يستقبل شاهد سعد وقادة الحركة النقابية

العالول يستقبل شاهد سعد وقادة الحركة النقابية

وصول البعثة الطبية الثامنة لمؤسسة &quot;باما&quot; لإجراء تدخلات وعمليات جراحية بغزة

وصول البعثة الطبية الثامنة لمؤسسة "باما" لإجراء تدخلات وعمليات جراحية بغزة

الخارجية: هجمات المستوطنين ترتقي لمستوى جرائم حرب يحاسب عليها القانون

الخارجية: هجمات المستوطنين ترتقي لمستوى جرائم حرب يحاسب عليها القانون

قيادي بحماس: الشعب الفلسطيني اختار خيار المقاومة لاستعادة حقوقه ومقدساته وتحرير أرضه

قيادي بحماس: الشعب الفلسطيني اختار خيار المقاومة لاستعادة حقوقه ومقدساته وتحرير أرضه

مستوطنون يحرقون عشرات الدونمات جنوب نابلس ويهاجمون المزارعين غرب أريحا

مستوطنون يحرقون عشرات الدونمات جنوب نابلس ويهاجمون المزارعين غرب أريحا

منوعات

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه &quot;عيد العشاق&quot;

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه "عيد العشاق"

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

فيفي عبده لخبيرة الفلك: عايزة أعيش أكثر من 80 سنة

فيفي عبده لخبيرة الفلك: عايزة أعيش أكثر من 80 سنة

حورية فرغلي تكشف تفاصيل خضوعها لعملية استئصال رحم

حورية فرغلي تكشف تفاصيل خضوعها لعملية استئصال رحم

عربي

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة &quot;غير معتادة&quot; على الحدود مع لبنان

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة "غير معتادة" على الحدود مع لبنان