مصر: إحالة المتهم في جريمة "مدينتي" المروعة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

وأفاد المدعي العام بأن النيابة العسكرية قد أنهـت التحقيقات الجارية في القضية رقم 170/2023 " جنايات عسكرية" شرق القاهرة ضـد المتهم، وقد تم إحالة الـدعوى إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية، وفق بيان للمتحدث باسم الجيش.



وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهم وهو برتبة ضابط طبيب، جرائم "القتل العمد والشروع فيه".



وكانت الواقعة قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب التفاصيل المتداولة والتي لم تنفيها أية جهة، فإن طفل الصيدلانية وتدعى بسمة علي، خلال لهوه أمام منزل الأسرة بأحد التجمعات السكنية تسبب في تلف بسيط بسيارة ضابط طبيب بالقوات المسلحة مقيم بمنزل مقابل لمنزل الأسرة.

