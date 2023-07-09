وفد قيادي من النضال الشعبي يزور جنين ويؤكد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال



وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش، خلال ترؤسه لوفد قيادي ضم عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر الجبهة خلال زيارته لمدينة جنين ومخيمها، حيث التقى رئيس اللجنة الشعبية وأعضائها، وكذلك زيارة المخيم وأماكن القصف والالتقاء بالسكان، بالإضافة لزيارة مقبرة الشهداء ووضع أكاليل الزهور عليها باسم الجبهة، أن شعبنا مصمم على تحقيق الحرية ودحر الاحتلال بوحدته الوطنية، وأن جنين قد أكدت على هذه الوحدة بمقاومتها.



وحيا أبو غوش صمود أهالي مدينة ومخيم جنين في وجه الاحتلال، مؤكدا ضرورة توفير كافة الإمكانيات لإعادة اعمار مخيم ومدينة جنين، والعمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا.



وأكد أبو غوش بأن التصعيد الهمجي المنظم الذي يقوم به الاحتلال بقرار سياسي وأمني بخطوة متسارعة لفرض سياسة الأمر الواقع والاستفراد بشعبنا الأعزل وارتكاب الجرائم العدوانية بحق شعبنا يتطلب اتخاذ قرارات عملية ضد فاشية الاحتلال.



واعتبر أن تراخي المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وعدم اتخاذ أية إجراءات عملية لحماية وإنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية في الأراضي المحتلة، هو ما يشجّع الاحتلال على المضي قدماً في مخططاته العدوانية والتي سوف تفجر الأوضاع في المنطقة.







رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، وأن صمود جنين ومخيمها في وجه الد الدمار والعدوان والفاشية في دولة الاحتلال، ليؤكد من جديد على عزيمة وارادة شعبنا على تقرير المصير ودحر الاحتلال.