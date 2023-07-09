طالع: الأردن يُعلن عن سلسلة خدمات وتسهيلات لأهالي القدس

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية الأردنية غداً الاثنين، عن خدمات وتسهيلات لأهالي القدس خلال لقاء في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنّ الخدمات ستطلق في المحكمة الشرعية بالقدس خدمة لأهالي القدس، حيث سيضم اللقاء رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود والقائم بأعمال قاضي القضاة في القدس واصف البكري، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، وفق ما نقلت قناة (المملكة).ويأتي عقد الاجتماع انطلاقا من الرؤية الملكية السامية بضرورة التخفيف على أهالي القدس ، والذي تجسد في توقيع اتفاقية بين دائرة الأحوال المدنية والجوازات وشركة البريد الأردني في 2018.وحسب البيان، أن أهم التسهيلات التي سيتم الإعلان عنها هي "قبول طلبات إصدار جوازات سفر للمقدسيين لأول مرة دون تحديد سن معينة، والسماح للأردني الذي يحمل رقما وطنيا والمتزوج من مقدسية تحمل هوية مقدسية التقدم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولأبنائه من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف، والسماح للمواطن من كلا الجنسين من حملة جواز السفر المؤقت "ضفة غربية" وزوجه مقدسي حامل للهوية المقدسية وللرقم الشخصي المثبت على جواز السفر المؤقت والذي يبدأ بالرقم (***9000)، التقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصرا من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف، وذلك وفي جميع هذه الحالات وفقا للرسوم والتعليمات المعتمدة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات".والخدمات التي قدمت لأبناء القدس والتـي حررت في ملحق رقم (1) تم توقيعه الشهر الماضي للاتفاقية الموقعة في العام 2018.