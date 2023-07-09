عربي

طالع: الأردن يُعلن عن سلسلة خدمات وتسهيلات لأهالي القدس

طالع: الأردن يُعلن عن سلسلة خدمات وتسهيلات لأهالي القدس
مصلون في المسجد الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية الأردنية غداً الاثنين، عن خدمات وتسهيلات لأهالي القدس خلال لقاء في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنّ الخدمات ستطلق في المحكمة الشرعية بالقدس خدمة لأهالي القدس، حيث سيضم اللقاء رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود والقائم بأعمال قاضي القضاة في القدس واصف البكري، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

ويأتي عقد الاجتماع انطلاقا من الرؤية الملكية السامية بضرورة التخفيف على أهالي القدس ، والذي تجسد في توقيع اتفاقية بين دائرة الأحوال المدنية والجوازات وشركة البريد الأردني في 2018.

وحسب البيان، أن أهم التسهيلات التي سيتم الإعلان عنها هي "قبول طلبات إصدار جوازات سفر للمقدسيين لأول مرة دون تحديد سن معينة، والسماح للأردني الذي يحمل رقما وطنيا والمتزوج من مقدسية تحمل هوية مقدسية التقدم بطلب إصدار وتجديد جوازات سفر له ولأبنائه من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف، والسماح للمواطن من كلا الجنسين من حملة جواز السفر المؤقت "ضفة غربية" وزوجه مقدسي حامل للهوية المقدسية وللرقم الشخصي المثبت على جواز السفر المؤقت والذي يبدأ بالرقم (***9000)، التقدم بطلب تجديد جواز سفر له حصرا من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف، وذلك وفي جميع هذه الحالات وفقا للرسوم والتعليمات المعتمدة من دائرة الاحوال المدنية والجوازات".

والخدمات التي قدمت لأبناء القدس والتـي حررت في ملحق رقم (1) تم توقيعه الشهر الماضي للاتفاقية الموقعة في العام 2018.

أخبار ذات صلة

مصر: إحالة المتهم في جريمة &quot;مدينتي&quot; المروعة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

مصر: إحالة المتهم في جريمة "مدينتي" المروعة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

طالع: الأردن يُعلن عن سلسلة خدمات وتسهيلات لأهالي القدس

طالع: الأردن يُعلن عن سلسلة خدمات وتسهيلات لأهالي القدس

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة &quot;غير معتادة&quot; على الحدود مع لبنان

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة "غير معتادة" على الحدود مع لبنان

أزمة بين مصر وإسرائيل بسبب هذه القضية

أزمة بين مصر وإسرائيل بسبب هذه القضية

إيران والسودان تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

إيران والسودان تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السياحة والآثار تُدين اعتداء الاحتلال على جبل عيبال

السياحة والآثار تُدين اعتداء الاحتلال على جبل عيبال

وفد قيادي من النضال الشعبي يزور جنين ويؤكد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال

وفد قيادي من النضال الشعبي يزور جنين ويؤكد على حق شعبنا بمقاومة الاحتلال

رئيس سلطة المياه: حجم الاستثمار في محافظة طوباس بلغ 52 مليون دولار

رئيس سلطة المياه: حجم الاستثمار في محافظة طوباس بلغ 52 مليون دولار

العالول يستقبل شاهد سعد وقادة الحركة النقابية

العالول يستقبل شاهد سعد وقادة الحركة النقابية

وصول البعثة الطبية الثامنة لمؤسسة &quot;باما&quot; لإجراء تدخلات وعمليات جراحية بغزة

وصول البعثة الطبية الثامنة لمؤسسة "باما" لإجراء تدخلات وعمليات جراحية بغزة

الخارجية: هجمات المستوطنين ترتقي لمستوى جرائم حرب يحاسب عليها القانون

الخارجية: هجمات المستوطنين ترتقي لمستوى جرائم حرب يحاسب عليها القانون

قيادي بحماس: الشعب الفلسطيني اختار خيار المقاومة لاستعادة حقوقه ومقدساته وتحرير أرضه

قيادي بحماس: الشعب الفلسطيني اختار خيار المقاومة لاستعادة حقوقه ومقدساته وتحرير أرضه

مستوطنون يحرقون عشرات الدونمات جنوب نابلس ويهاجمون المزارعين غرب أريحا

مستوطنون يحرقون عشرات الدونمات جنوب نابلس ويهاجمون المزارعين غرب أريحا

منوعات

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

شاهد.. فيلم وثائقي يكشف خطط اغتيال عادل إمام

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

شام الذهبي تتغزل في زوج أصالة احتفالاً بعيد ميلاده

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه &quot;عيد العشاق&quot;

لأول مرة.. كاظم الساهر يغني مع حفيدتيه "عيد العشاق"

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

بصور من زمن الثمانينات.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها الـ18

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

شاهد.. هدى طلعت تتحدث عن علاقتها بزوجها علي الحجار

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

مثيرة وجريئة.. ياسمين الخطيب تشعل منصات التواصل بإطلالتها الأخيرة

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

غادة عادل تثير الجدل بعد قضائها عطلتها الصيفية مع طليقها

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بفستان جريء وأنيق

فيفي عبده لخبيرة الفلك: عايزة أعيش أكثر من 80 سنة

فيفي عبده لخبيرة الفلك: عايزة أعيش أكثر من 80 سنة

حورية فرغلي تكشف تفاصيل خضوعها لعملية استئصال رحم

حورية فرغلي تكشف تفاصيل خضوعها لعملية استئصال رحم

عربي

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

مبعوث بوتين لسوريا يصرّح: لقاء يجمع أردوغان والأسد قريباً

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

الأمن الأردني: مقتل ثلاثة مطلوبين خطيرين خلال اشتباك مسلح

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

رئيس البرلمان العربي: العالمان العربي والإسلامي يمتلكان من عناصر القوة ما يجعلهما قوتين مؤثرتين

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة &quot;غير معتادة&quot; على الحدود مع لبنان

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل حادثة "غير معتادة" على الحدود مع لبنان