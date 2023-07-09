شاهد: كتائب القسام تستعرض موقع إحدى عملياتها في مخيم جنين















رام الله - دنيا الوطنعرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنين، موقع إحدى عملياتها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على المخيم، الأسبوع الماضي.وتحدث أحد عناصر القسام في فيديو نشر مساء اليوم عن استهداف أحد قناصي الاحتلال خلال تمركزه في منزل بمخيم جنين.وأكد عنصر القسام والذي ظهر ملثماً ويرتدي زيه العسكري، ويحمل بندقية من نوع ام 16 مزودة بمنظار قنص، إصابة الجندي الإسرائيلي، مشيراً إلى وجود آثار الدماء على جدران وأرضية الموقع.وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء الماضي، بعد يومين من عدوان في مدينة جنين ومخيمها، أسفر عن استشهاد 12 مواطناً وإصابة نحو 200 آخرين.