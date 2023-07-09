شؤون فلسطينية

فيديو.. الاحتلال يصيب ويعتقل سيدة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بالقدس

فيديو.. الاحتلال يصيب ويعتقل سيدة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بالقدس
خلال اعتقال سيدة في الشيخ جراح بعد إطلاق النار عليها بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن شرطة الاحتلال أطلقت النار تجاه سيدة فلسطينية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في شارع "حاييم بارليف" بالقدس.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت سيدة بالرصاص، مساء اليوم الأحد، في حي الشيخ جراح، بالقدس.

وأفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب سيدة، لم تعرف هويتها بعد، قرب محطة القطار الخفيف في الشيخ جراح، وأصابتها في قدمها، قبل أن يتم اعتقالها.


 


 


 


 


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