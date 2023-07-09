فيديو.. الاحتلال يصيب ويعتقل سيدة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن شرطة الاحتلال أطلقت النار تجاه سيدة فلسطينية، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في شارع "حاييم بارليف" بالقدس.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت سيدة بالرصاص، مساء اليوم الأحد، في حي الشيخ جراح، بالقدس.



