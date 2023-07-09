ماذا قال القيادي في حماس حسن يوسف بعد الإفراج عنه؟

عبّر القيادي في حركة حماس، الشيخ حسن يوسف عن فخره بالتضحيات والثمن الذي يدفعه في سبيل القدس والمسجد الأقصى المبارك ونصرة الشهداء.



وقال يوسف في تصريحات عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال: "لقد أمضيت حوالي 20 شهرا في سجون الاحتلال بتهمة المشاركة في عزاء الشهيد المقدسي فادي أبو شخيدم ودخولي لمنطقة القدس المحتلة".



وأكد على مضيه على ذات الطريق والسبيل حتى تتحقق آمال شعبنا الفلسطيني بالانعتاق من الاحتلال.



وأضاف: "لست آسفا على أي ثانية قضيتها في السجن وأفتخر بذلك، إذا كان الثمن الذي دفعته أن أكون إلى أقرب موقع من القدس والمسجد الأقصى المبارك، أو أنني ذهبت لأقدم واجب العزاء في شهيد قدم دماءه على عتبات الأقصى نيابة عن المسلمين".



يشار إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت اليوم الأحد، عن الشيخ يوسف بعد أن أمضى 20 شهرا في الاعتقال الإداري داخل سجونها.



رام الله - دنيا الوطن