بايدن: إسرائيل والسعودية بعيدتان عن التطبيع.. وسموتريتش وبن غفير جزء من هذه المشكلة





جاء ذلك في تصريح للرئيس الأميركي لشبكة (سي إن إن)، وفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية.





كما قال بايدن: "في حكومة نتنياهو وزراء هم الأكثر تطرفاً الذين رأيتهم في حياتي، مشيراً إلى أن وزيري المالية، والأمن القومي بتسلائيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير هما جزء من مشكلة الضفة الغربية".





وأوضح: حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفًا منذ حكومة جولدا مائير، وفيها وزراء هم الأكثر تطرفاً الذين رأيتهم في حياتي، سموتريش وبن غفير هما جزء من مشكلة الضفة الغربية".





وتابع بايدن: "لا نقول إن جميع مشاكل الضفة الغربية بسبب إسرائيل لكنها جزء من المشكلة، وآراء بعض أعضاء حكومة نتنياهو بشأن الاستيطان في الضفة الغربية تمثل جزءاً من المشكلة".





وأكد الرئيس الأميركي، بأن "واشنطن نتحدث مع الإسرائيليين بانتظام ونأمل أن يستمر نتنياهو في التحرك نحو الاعتدال".

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأحد، إن "إسرائيل والسعودية بعيدتان كل البعد عن التطبيع".