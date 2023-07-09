العالول يستقبل شاهد سعد وقادة الحركة النقابية





رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد ووفدا من قيادات الحركة النقابية، ومفوض عام التعبئة والتنظيم محمد المدني، محمود العالول نائب رئيس حركة فتح.وأكد شاهر سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بكل كوادره ملتفا خلف القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشرعية الوحيدة لهذه الأرض.وأضاف سعد أن "تغول الاحتلال وانتهاكه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني تجمعنا من أجل تضافر الجهود في سبيل الدفاع عن أرضنا ووطنا حتى تحريره وإقامة الدولة الفلسطينية".وبدوره أثنى العالول على دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في خدمة الطبقة العاملة، مع دوره النضالي بالمشاركة في كل الفعاليات الوطنية بكل محافظات الوطن.ولفت النظر الى الدور الحقيقي الذي يقدمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في خدمة القضية الفلسطينية وإبراز الصورة الحقيقية للمعاناة الفلسطينية بكل المحافل الدولية والعربية التي تمثلها المؤسسات والنقابات العالمية.وحضر اللقاء عدد من قيادات حركة فتح في اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، ومفوضية التعبئة والتنظيم، والمنظمات الشعبية، إضافة لوفد الاتحاد الممثل بالأمين العام، وأعضاء الأمانة العامة، وأمناء سر المجالس بالفروع التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.